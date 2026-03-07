Nantes-Angers maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Nantes-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade de la Beaujoire'daki bu kritik mücadeleyi hakem Willy Delajod yönetecek. Ev sahibi cephesinde işler hiç iyi gitmiyor; son 7 maçının 6'sını kaybeden Nantes, gol yollarındaki kısırlık ve savunma hataları en büyük sorun olarak öne çıkıyor. Kadroda sakatlıkları bulunan Bahmed Deuff'un yokluğu, hücum opsiyonlarını kısıtlıyor. Konuk ekip Angers ise istikrarlı bir görüntü çizse de son deplasman maçlarında puan kaybetmiş olmanın verdiği hırsla sahada olacak. İşte alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik 90 dakikaya dair tüm merak edilenler...

Nantes-Angers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 25. haftasındaki dev Nantes-Angers mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Nantes-Angers MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Nantes-Angers MUHTEMEL 11'LER

Nantes: Lopes; Awaziem, Yusuf, Cozza; Centonze, Kaba, Lepenant, Tabibou; Cabella, Abline; Mohamed

Angers: Pona; Arcus, Camara, Lefort, Hanin; Belkebla, Van den Boomen; Raolisoa, Belkhdim, Sbai; Koyalipou