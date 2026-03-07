CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Nantes-Angers maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Nantes-Angers maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de kalma mücadelesi veren Nantes, 17 puanla 17. sırada girdiği 25. haftada, 29 puanla 12. sırada yer alan Angers’ı konuk ediyor. Teknik direktör değişikliği ve üst üste gelen mağlubiyetlerle sarsılan ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak derin bir nefes almak ve ateş hattından uzaklaşmak niyetinde. Öte yandan sezonun ilk yarısında rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup eden Angers, deplasmanda da kazanarak hem aradaki puan farkını açmayı hem de Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Peki Nantes-Angers maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 09:42
Nantes-Angers maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Nantes-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade de la Beaujoire'daki bu kritik mücadeleyi hakem Willy Delajod yönetecek. Ev sahibi cephesinde işler hiç iyi gitmiyor; son 7 maçının 6'sını kaybeden Nantes, gol yollarındaki kısırlık ve savunma hataları en büyük sorun olarak öne çıkıyor. Kadroda sakatlıkları bulunan Bahmed Deuff'un yokluğu, hücum opsiyonlarını kısıtlıyor. Konuk ekip Angers ise istikrarlı bir görüntü çizse de son deplasman maçlarında puan kaybetmiş olmanın verdiği hırsla sahada olacak. İşte alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik 90 dakikaya dair tüm merak edilenler...

Nantes-Angers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 25. haftasındaki dev Nantes-Angers mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Nantes-Angers MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Nantes-Angers MUHTEMEL 11'LER

Nantes: Lopes; Awaziem, Yusuf, Cozza; Centonze, Kaba, Lepenant, Tabibou; Cabella, Abline; Mohamed

Angers: Pona; Arcus, Camara, Lefort, Hanin; Belkebla, Van den Boomen; Raolisoa, Belkhdim, Sbai; Koyalipou

