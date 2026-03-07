RAMS Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan RAMS Başakşehir-Göztepe mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşmada iki takım da kritik üç puan için sahaya çıkacak. Peki RAMS Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Lig karşılaşmasına dair merak edilen tüm detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 09:14 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 09:24
Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri RAMS Başakşehir – Göztepe maçı olacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da kritik üç puan için sahaya çıkacak. İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir, ligde 6. sırada bulunuyor ve sahasında kazanarak 5. sıradaki Göztepe'yi geride bırakmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi Göztepe ise deplasmanda puan alarak konumunu korumak istiyor. Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, RAMS Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar FOTOMAÇ.com'da...

RAMS BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan RAMS Başakşehir - Göztepe karşılaşması 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'deki bu kritik mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Rams Başakşehir FK-Göztepe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Umut, Shomudorov, Yusuf, Fayzullayev, Selke.

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.

