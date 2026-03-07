Arca Çorumspor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arca Çorumspor-Atakaş Hatayspor maçı canlı takip et!

Arca Çorumspor - Atakaş Hatayspor karşılaşması, Trendyol 1. Lig'in en dikkat çeken maçlarından biri. Ev sahibi Çorumspor, sahasında avantaj ararken, Hatayspor deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Maçın tarihi, başlama saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı, futbolseverler tarafından yoğun şekilde merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde...

ARCA ÇORUMSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorumspor-Hatayspor maçı, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 16:00'da başlayacak.

ARCA ÇORUMSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorumspor ile Hatayspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Arca Çorumspor-Atakaş Hatayspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

ARCA ÇORUMSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Arca Çorumspor maç günü paylaşımı

Hatayspor maç günü paylaşımı

🆚 Arca Çorum FK 🏆 Trendyol 1. Lig 🖇️ 29.Hafta 📆 7 Mart Cumartesi 🏟️ Çorum Şehir Stadyumu ⏰ 16:00#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/rGRQp47wJ2 — Hatayspor (@Hatayspor_FK) March 6, 2026