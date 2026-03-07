CANLI SKOR ANA SAYFA
Mainz 05-Stuttgart maçı CANLI YAYIN: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mainz 05-Stuttgart maçı CANLI YAYIN: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 25. hafta heyecanı, alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne oluyor. Topladığı 46 puanla 4. sırada yer alan ve müthiş bir sezon geçiren Stuttgart, 23 puanla 14. sırada bulunan ve düşme hattıyla arasındaki farkı korumaya çalışan Mainz 05’e konuk oluyor. Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart, son haftalardaki skorer oyununu sürdürerek ilk 4 içindeki yerini perçinlemeyi hedeflerken; Urs Fischer ile yeni bir sayfa açan ve evinde 5 maçtır bileği bükülmeyen Mainz, güçlü rakibine geçit vermeyerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Stuttgart’ın hücum gücü mü, yoksa Mainz’ın iç saha direnci mi galip gelecek? Peki Mainz 05- Stuttgart maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 10:33
Mainz 05-Stuttgart maçı CANLI YAYIN: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mainz 05-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

MEWA ARENA'daki kritik mücadeleyi hakem Matthias Jöllenbeck yönetecek. Ev sahibi Mainz 05, Urs Fischer yönetiminde savunma disipliniyle dikkat çekse de bu maç öncesi eksikler can sıkıyor. Kilit isimlerden Nadiem Amiri ve kaleci Robin Zentner'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada, kalede Daniel Batz görev yapacak. Stuttgart cephesinde ise moraller yüksek; son olarak Wolfsburg'u 4-0 ile geçen konuk takım, deplasmanda da aynı tarifeyi uygulamak niyetinde. Stuttgart'ta Bilal El Khannouss cezası nedeniyle yok ancak Deniz Undav ve Jamie Leweling gibi formda isimler hücum hattında Mainz savunmasını zorlayacak. İşte Almanya'da haftanın seyir zevki yüksek maçlarından birine dair detaylar...

Mainz 05-Stuttgart MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 25. haftasındaki dev Mainz 05-Stuttgart mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Mainz 05-Stuttgart MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Mainz 05-Stuttgart MUHTEMEL 11'LER

Mainz 05: Batz; Posch, Bell, Kohr; Da Costa, Lee, Sano, Nebel, Mwene; Becker, Tietz

Stuttgart: Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, Undav, Fuhrich; Demirovic

Dolmabahçe'de dev düello! İşte derbinin 11'leri
Dev derbi öncesi flaş gerçek!
