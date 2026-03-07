Amedspor-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig’de heyecan sürerken Amedspor ile Serik Belediyespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın kanalını merak ediyor. 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar “Amedspor - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Maçı canlı takip etmek isteyen sporseverler, yayıncı kanal ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 11:51
Amedspor-Serik Belediyespor maçı canlı takip et...

Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri Amedspor-Serik Belediyespor arasında oynanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi canlı izlemek için yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde sporseverler, maçın hangi platformdan yayınlanacağını merak ediyor. Peki Amedspor-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

AMEDSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig Amedspor-Serik Belediyespor maçı, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.

AMEDSPOR-SERİK BLD. MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor-Serik Bld. maçı, saat 20:00'de başlayacak.

AMEDSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Serik Bld. arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

AMEDSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Amedspor maç günü paylaşımı

