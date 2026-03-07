Amedspor-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor-Serik Belediyespor maçı canlı takip et...

Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri Amedspor-Serik Belediyespor arasında oynanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi canlı izlemek için yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde sporseverler, maçın hangi platformdan yayınlanacağını merak ediyor. Peki Amedspor-Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

AMEDSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig Amedspor-Serik Belediyespor maçı, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.

AMEDSPOR-SERİK BLD. MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor-Serik Bld. maçı, saat 20:00'de başlayacak.

AMEDSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Serik Bld. arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

AMEDSPOR-SERİK BELEDİYESPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Amedspor maç günü paylaşımı