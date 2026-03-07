CANLI SKOR ANA SAYFA
Osasuna-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osasuna-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Osasuna ile Mallorca arasında oynanacak. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Mallorca, zorlu deplasmanda puan arayacak. Peki Osasuna-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte La Liga karşılaşmasının detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 12:10
Osasuna-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osasuna-Mallorca maçı canlı takip et!

La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Osasuna - Mallorca maçı olacak. Düşme hattında yer alan Mallorca, zorlu deplasmanda puan arayacak. Ligde 18. sırada bulunan Mallorca, 17. sıradaki Elche'nin iki puan gerisinde yer alıyor. Bu nedenle takım için alınacak puanlar büyük önem taşıyor. Ev sahibi Osasuna, ligde 10. sırada yer alırken Avrupa kupalarına yaklaşma hedefini sürdürüyor. Osasuna, 6. sıradaki Celta Vigo'nun yedi puan gerisinde bulunuyor. Peki Osasuna - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte İspanya La Liga karşılaşmasına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

OSASUNA-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. İspanya'nın en üst düzey futbol ligi olan La Liga'da kritik öneme sahip bu mücadelede iki ekip de sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

OSASUNA - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Osasuna ile Mallorca arasında oynanacak La Liga mücadelesi Türkiye saati ile 16.00'da (TSİ) başlayacak. Cumartesi günü öğleden sonra oynanacak karşılaşma, Avrupa futbolunu takip eden taraftarlar için günün önemli maçlarından biri olacak.

OSASUNA - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçın yayın bilgileri. Osasuna - Mallorca karşılaşması Türkiye'de S SPORT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. La Liga karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi S SPORT üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Ayrıca yayıncı platformların dijital uygulamaları üzerinden de karşılaşmanın takip edilmesi mümkün olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Osasuna muhtemel ilk 11'i: Herrera, Rosier, Catena, Herrando, Galan, Moncayola, Torro, Munoz, Oroz, Moro, Budimir

Mallorca muhtemel ilk 11'i: Roman, Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica, Darder, Mascarell, Costa, Joseph, Muriqi, Virgili

OSASUNA-MALLORCA MAÇI CANLI ANLATIM

Osasuna maç günü paylaşımı

Mallorca maç günü paylaşımı

