CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!

Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!

Bir dönemler Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarları kendisine hayran bırakan o yıldız, şimdilerde eleştiri oklarını üzerine çekti. Futbolcu için top koşturduğu ülkede yapılan yorumlar gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 10:29 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 10:35
Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!

Fenerbahçe geçtiğimiz yaz transfer döneminde pek çok futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde pek çok isimle de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde takımdan ayrılan isimlerden birisi de Bright Osayi-Samuel olmuştu.

Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!

Futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City ile anlamıştı.

Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!

Osayi transfer olduğu Birmingham'da Fenerbahçe günlerinden çok uzak bir performans sergiliyor.

Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!

28 yaşındaki sağ bek İngiliz taraftarları çıldırttı.

Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!

Middlesbrough maçının ardından ağır dille eleştirilen Nijeryalı için, "Gördüğüm en kötü futbolcu. Bizim için asla oynama" yorumları yapıldı.

Dolmabahçe'de dev düello! İşte derbinin 11'leri
Dev derbi öncesi flaş gerçek!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
ABD-İsrail'den yeni saldırı: Tahran'a havadan Lübnan'a karadan: İndirme girişimi püskürtüldü | Körfez'de "füze" alarmı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Torreira'dan transfer çağrısı!
Buruk Beşiktaş'ı 3 isimle yıkmayı planlıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbelsan Sivasspor-Keçiörengücü maçı bilgileri Özbelsan Sivasspor-Keçiörengücü maçı bilgileri 10:13
Toulouse-Marsilya maçı hakkında! Toulouse-Marsilya maçı hakkında! 10:07
Auxerre-RC Strasbourg maçı hangi kanalda? Auxerre-RC Strasbourg maçı hangi kanalda? 09:56
Zeynep Sönmez Indian Wells’e veda etti Zeynep Sönmez Indian Wells’e veda etti 09:54
Erzurumspor FK-Manisa FK maçı canlı anlatım! Erzurumspor FK-Manisa FK maçı canlı anlatım! 09:54
Nantes-Angers maçı saat kaçta? Nantes-Angers maçı saat kaçta? 09:42
Daha Eski
Juventus-Pisa maçı saat kaçta? Juventus-Pisa maçı saat kaçta? 09:32
Dev derbi öncesi flaş gerçek! Dev derbi öncesi flaş gerçek! 09:29
Atalanta-Udinese maçı ne zaman? Atalanta-Udinese maçı ne zaman? 09:23
RAMS Başakşehir-Göztepe maçı bilgileri RAMS Başakşehir-Göztepe maçı bilgileri 09:14
Athletic Bilbao-Barcelona maçı tüm detayları! Athletic Bilbao-Barcelona maçı tüm detayları! 09:13
Atletico Madrid-Real Sociedad maçı detayları! Atletico Madrid-Real Sociedad maçı detayları! 08:53