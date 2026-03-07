Fenerbahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!

Bir dönemler Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarları kendisine hayran bırakan o yıldız, şimdilerde eleştiri oklarını üzerine çekti. Futbolcu için top koşturduğu ülkede yapılan yorumlar gündeme oturdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe geçtiğimiz yaz transfer döneminde pek çok futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde pek çok isimle de yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde takımdan ayrılan isimlerden birisi de Bright Osayi-Samuel olmuştu.
Futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City ile anlamıştı.
Osayi transfer olduğu Birmingham'da Fenerbahçe günlerinden çok uzak bir performans sergiliyor.
28 yaşındaki sağ bek İngiliz taraftarları çıldırttı.
Middlesbrough maçının ardından ağır dille eleştirilen Nijeryalı için, "Gördüğüm en kötü futbolcu. Bizim için asla oynama" yorumları yapıldı.