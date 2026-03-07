Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

DEV MAÇIN ŞİFRELERİ Bugünkü derbide iki farklı oyun sisteminin kapışması yaşanacak. Galatasaray'ın topa hükmeden ve organize hücum eden yapısına karşı, Beşiktaş'ın daha agresif ve savunmada reaksiyon veren bir kimlikle sahada olması bekleniyor.

Galatasaray'ın oyun üstünlüğünü ele alması şaşırtıcı olmayacak. Ancak Beşiktaş'ın 16.5 hava topu kazanma istatistiği (Galatasaray'ın 12.4), duran toplarda ve uzun paslarda siyah-beyazlıların bir avantaja sahip olduğunu kanıtlıyor.