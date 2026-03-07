CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Galatasaray bugün Dolmabahçe'de kozlarını paylaşıyor. Bu dev maç ikinci Fenerbahçe ve üçüncü Trabzonspor'u da çok yakından ilgilendiriyor. Beşiktaş kazanırsa ligde tüm hesaplar baştan yapılacak. Siyah beyazlılar taraftarı önünde galip gelerek derbi sevinci yaşamak istiyor. Sarı kırmızılılar ise şampiyonluk yarışında büyük bir engeli kayıpsız geçmek istiyor. İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

Son 17 maçta yenilmeyen 4. sıradaki Beşiktaş ile Okan Buruk'la kırılmadık rekor bırakmayan lider Galatasaray bugün Süper Lig'de karşılaşacak.

Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

Kartal, yeni stadı açıldıktan sonra sarı kırmızılılara karşı oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde etti ve sadece 1 kez mağlup oldu.

Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

Cimbom bu istatistiği parçalamak, Kartal da geleneği devam ettirmek istiyor.

Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

Beşiktaş kazanırsa 50 puana çıkacak zirve yarışına ortak olma şansını elde edecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da artık şampiyonluk hesapları çok daha güçlü yapılmaya başlanacak.

Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

DOLMABAHÇE'NİN KRALI
Siyah-beyazlı takım, yeni stadı açıldıktan sonra oynadığı 28 derbinin 13'ünü kazandı. Yüzde 46'lık galibiyet oranı ile rakiplerinin korkulu rüyası oldu.

Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

BURUK 'BÜYÜK' OYNUYOR
Galatasaray Okan Buruk ile son 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 27 maçın 16'sını kazandı, 6 beraberlik aldı ve 5 kez yenildi.

Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

DEV MAÇIN ŞİFRELERİ

Bugünkü derbide iki farklı oyun sisteminin kapışması yaşanacak. Galatasaray'ın topa hükmeden ve organize hücum eden yapısına karşı, Beşiktaş'ın daha agresif ve savunmada reaksiyon veren bir kimlikle sahada olması bekleniyor.

Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

Galatasaray'ın oyun üstünlüğünü ele alması şaşırtıcı olmayacak. Ancak Beşiktaş'ın 16.5 hava topu kazanma istatistiği (Galatasaray'ın 12.4), duran toplarda ve uzun paslarda siyah-beyazlıların bir avantaja sahip olduğunu kanıtlıyor.

Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

Cimbom, % 62.4 gibi dominant bir topa sahip olma oranı ve % 88 pas isabetiyle Trendyol Süper Lig'in bu alandaki lideri konumunda. Beşiktaş ise % 54 topa sahip olma oranıyla daha dengeli bir oyun tercih ediyor.

Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

İŞTE DEV DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ...

Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

BEŞİKTAŞ: ERSIN, MURILLO, AGBADOU, UDUOKHAI, RIDVAN, NDIDI, ASLLANI, CENGİZ, OLAITAN, V. CERNY, HYEON-GYU OH

Dolmabahçe'de dev derbi heyecanı! İşte Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri

GALATASARAY: UĞURCAN, BOEY, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, LEMINA, TORREIRA, SANE, SARA, BARIŞ, OSIMHEN

