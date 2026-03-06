CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Arda Güler asist yaptı! Real Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı

Arda Güler asist yaptı! Real Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı

La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleyi 1 asistle tamamladı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 01:08
Arda Güler asist yaptı! Real Madrid 3 puanı 90+4'te kazandı

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oldu. Eflatun beyazlılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Real Madrid'in galibiyet golleri 11. dakikada Tchouameni ve 90+5. dakikada Valverde'den geldi. Celta Vigo'nun tek sayısını ise 25. dakikada Iglesias kaydetti. Milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta 65 dakikada oyunda kaldı. Arda Güler ayrıca Real Madrid'in attığı ilk golde asisti yapan oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid 63 puana ulaştı. Celta Vigo ise 40 puanda kaldı.

