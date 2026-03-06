CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Pendikspor ile Vanspor FK puanları paylaştı!

Pendikspor ile Vanspor FK puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 22:16
Pendikspor ile Vanspor FK puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol tarafta topu alan Batuhan, savunma arkasına uzun bir pas gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Emir araya girerek kazandı ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

16. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Bekir, topu ön direğe ortaladı. O noktada iyi yükselen Soldo, kafa vuruşuyla yakın köşeden topu filelere gönderdi. 1-1

35. dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Sequeira, pasını penaltı noktası yakınındaki Clarke-Harris'e aktardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Çağlar, topu çıkarmayı başardı.

75. dakikada orta alanda topu alan Mehmet, pasını sağ kanattan hareketlenen Emir'e aktarmak istedi. Savunmada son anda araya giren Soldo topu uzaklaştırdı.

Fotomaç Keşfet
