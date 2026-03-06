Sakaryaspor aylar sonra galibiyeti hatırladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 22:14 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 22:49
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 4-0 kazandı. Yeşil siyahlılara galibiyeti getiren golleri Serkan Yavuz, Emre Demir ve Melih Bostan(2) kaydetti.

Sakaryaspor 2026 yılındaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 28'e çıkardı. Adana Demirspor ise -45 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22'nci dakikada Sakaryaspor Serkan Yavuz ile öne geçti. Mete Kaan Demir'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu, Adana Demirspor kalecisi Murat güçlükle çeldi. Seken topu Serkan Yavuz sol ayağıyla ağlara gönderdi: 1-0.

45+1'inci dakikada Sakaryaspor'da Emre Demir farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde sağ köşeden şutunu çeken Pena'nın topu kaleci Murat'tan sekti. Seken topu Emre Demir tamamladı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İlk yarı Sakaryaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada Sakaryaspor sağ kanattan Emre Demir ile korner kullandı. Kale sahası önünde yaşanan karambolde Melih Bostan ayağının gelişine vurarak topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-0.

83'üncü dakikada Sakaryaspor'da Melih Bostan kendisinin ikinci takımının dördünü golünü kaydetti. Oyuna 79'uncu dakikada giren Ruan sağ kanattan gelişen atakta topu yerden kale sahasına gönderdi. Kale sahası önünde Melih Bostan sağ ayağıyla yakın köşeye vurarak topu ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Sakaryaspor maçtan 4-0 galip ayrıldı.(

