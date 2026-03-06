CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague Anadolu Efes evinde ASVEL'e mağlup oldu!

EuroLeague'in 30. haftasında Anadolu Efes konuk ettiği ASVEL'e 91-88 mağlup oldu. Lacivert beyazlılar 21 mağlubiyetini aldı. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 22:33 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 22:47
EuroLeague'in 30'uncu haftasında, ligin son sırasındaki LDLC ASVEL'i konuk eden Anadolu Efes maçtan 91-88 mağlup ayrıldı.

Maça kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, kolay sayılar üreten rakibini durdurmakta zorlandığı ve farkın konuk ekip lehine çift hanelere çıktığı periyottan 26-19 geride ayrıldı. İkinci periyotta 28 sayı üreterek oyuna denge getiren temsilcimiz ilk yarıyı 2 sayı geride kapattı: 47-49.

3'üncü çeyrekte rakibine üstünlük kurmaya çalışan Anadolu Efes kolay top kayıpları yaşadığı bu çeyrekten de 68-62 geride ayrıldı.

Son çeyreğe baskılı başlayan lacivert-beyazlılar maçın bitimine 2.16 kala Şehmus Hazer'le farkı 2 sayıya indirdi. Yine bitime 1.38 kala Şehmus'la 3 sayılık basket bulan Anadolu Efes farkı bu kez 1 sayıya indirdi: 86-87. Maçın sonuna 20 saniye kala yine turnikeden 2 sayı üreten milli basketbolcu Şehmus Hazer yeniden farkı 1 sayıya indirse de Anadolu Efes maçtan 91-88 mağlup ayrıldı.

1'İNCİ PERİYOT: 19-26

DEVRE: 47-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-68

5 FAUL: Seljaas (ASVEL)

DİĞER
