Derbi öncesi Galatasaray'dan Beşiktaş'a yanıt!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Beşiktaş derbisi öncesi siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarına yanıt verdi. İşte Kavukcu'nun sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 21:23
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın derbiyi yönetecek hakem Ozan Ergün'ün açıklamalarına yanıt verdi.

Abdullah Kavukcu: "Üzülerek görüyorum ki Serdal Başkan bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle açıklama yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman etki altında kalıp Frankowski'yi haksız bir şekilde attılar. Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz bu sefer hiçbir baskı altında kalmadan, herhangi bir tartışmaya yol açmayacak şekilde maçı tamamlamayı başarır. Geçen sezon Frankowski haksız bir şekilde atıldı."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mücadeleyi yönetecek hakem Ozan Ergün'le ilgili yaptığı açıklamada, "Ozan Ergün, kariyerinde büyük maç tecrübesi olmayan genç bir hakemimiz. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz, biz de Türk futbolundaki hakem sorununu yeni ve genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz. Her maçı şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş olarak Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin de takipçisi olacağız." ifadelerini kullamıştı.

