Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!
06 Mart 2026 Cuma 18:55
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçı sonrası Mourinho'nun görevine son verdi.
Sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran Jose Mourinho ise sarı-lacivertli takımın çalıştırırken elendiği Benfica'nın başına geçti.
Fenerbahçe ile Mourinho'nun yolu bu kez transferde kesişti.
FILIP KOSTIC SAVAŞI
İtalyan basını, Fenerbahçe ile Benfica'nın geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımda kiralık olarak forma giyen Juventus'lu futbolcu Filip Kostic ile ilgilendiğini yazdı.
Haberde Juventus'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırp futbolcuyla yeni sözleşme konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediği belirtildi.
Filip Kostic, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.
Sırp oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe ile çıktığı 35 maçta 1 gol ve 9 asistlik bir performans sergilemişti.
