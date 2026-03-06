CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!

Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, sezon başında yollarını ayırdığı teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile transferde karşı karşıya geldi. Çizme basını, iki takımın transfer etmek istediği yıldız futbolcuyu duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 18:55
Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!

Fenerbahçe, 2024/25 sezonu başında İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmişti.

Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!

Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına getirerek dünya çapında yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!

Ancak tecrübeli teknik direktörün Fenerbahçe'deki kariyeri hayal kırıklığıyla sona erdi.

Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçı sonrası Mourinho'nun görevine son verdi.

Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!

Sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran Jose Mourinho ise sarı-lacivertli takımın çalıştırırken elendiği Benfica'nın başına geçti.

Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!

Fenerbahçe ile Mourinho'nun yolu bu kez transferde kesişti.

Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!

FILIP KOSTIC SAVAŞI

İtalyan basını, Fenerbahçe ile Benfica'nın geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımda kiralık olarak forma giyen Juventus'lu futbolcu Filip Kostic ile ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!

Haberde Juventus'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırp futbolcuyla yeni sözleşme konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediği belirtildi.

Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!

Filip Kostic, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe ve Mourinho arasında tarihi transfer savaşı!

Sırp oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe ile çıktığı 35 maçta 1 gol ve 9 asistlik bir performans sergilemişti.

DİĞER
SON DAKİKA
