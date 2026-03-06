CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında konuk edeceği Galatasaray derbisinin hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 19:59
Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in yirmi beşinci haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in yirmi beşinci hafta maçında yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

