Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan dikkat çeken derbi sözleri!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Adalı'nın Trendyol Süper Lig için büyük önem taşıyan maç hakkında yaptığı tüm açıklamalarını haberimizden okuyabilirsiniz...

İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

Sportif organizasyonun yanı sıra mali yapıyı iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana birçok sponsorluk anlaşması yaptık, sponsor ağımızı genişlettik. Yeni sponsorlar adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut sponsorların devam etmesi de bizim için değerli.

Galatasaray derbisi... Yarın camiamız için, Türk futbolu için çok önemli bir derbiye çıkacağız. Bu maça gelirken ligde 13 maçlık bir namağlup seri yakaladı, son 4 resmi maçımızı kazanarak geliyoruz. Oyuncularımızın formu yükseliyor. Taraftarımız, arzu ettiği Beşiktaş'ı görmeye başladı. Büyük taraftarımızın önünde bu olumlu gidişata devam etmek ve camiamıza derbi galibiyeti yaşatmak istiyoruz.

Oyuncularımızın bu maçı kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Herkes bu maça hazır.

Skor 4-1 ve maç neredeyse bitmişken oyuncularımızı tahrik etme amacı taşıyan rakip futbolcuların kim oldukları bana çok manidar geliyor. Böyle bir maçta tansiyon yükseltme ve saha dışına taşıma niyetleri olanların amacını da az çok tahmin ediyoruz. Bu ucuz provokatif eylemleri de Rizespor başkanı ve teknik direktörünün takdirine bırakıyorum. Gerekeni yapacaklarına şüphem yok.

Ozan Ergün, genç bir hakem ve büyük maç tecrübesi yok. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz. Türk futbolundaki hakem sorununu genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz. Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin takipçisi olacağız. Geçtiğimiz yıllarda bu uyarıyı yaptığımız maçlarda hep haklı çıktık.

VAR uygulamasında yaşanan sıkıntıları ben de biliyorum ve TFF yönetimine bunları tek tek ilettim. Gerekeni yapacaklarından hiç şüphem yok. Bu defa bu uyarılarımızın dikkate alınmasını, hak edenin kazanmasını ve maçtan sonra hakemin konuşulmadığı bir derbi olmasını istiyorum. Ben takımıma, oyuncularıma, teknik heyete ve taraftarıma güveniyorum. Futbolun konuşulduğu güzel bir derbi olmasını istiyorum.

TFF Başkanı ile dün görüştüm. Spontane gelişti. Geçmiş olsuna gidememiştim. VAR konusunu ilettim. Bu sadece bizim sorunumuz değil, Türk futbolunun sorunu ve gereğini yapacaklarından hiç şüphem yok.

Her zaman söylüyorum. Bırakın kızmayı, taraftarı haklı bulduğum zamanlar oldu. Ben de yapardım o protestoyu. Bu takım düzelecek. Sezon başında da kötü bir takım değildi. Eksik bir takımdı. Daha iyi takviyeler yaparak hem bu sene istediğimiz noktaya gelinmesi, önümüzde Türkiye Kupası var ve kupayı almak istiyoruz. İnşallah alacağız. Ligde de gelebildiğimiz en üst sıralara da gelmek istiyoruz.

Kocaelispor maçının önemli bir özelliği vardı. Bir önceki deplasman sıkıntı yaşadık. Bu deplasmanda olmam lazımdı, öyle gerekiyordu. Orada olmam gerekiyordu. Gereğini yerine getirdim. Bir daha ihtiyaç olursa, taraftarımla dünyanın öbür ucuna giderim.

Maçtan önce söylediğimiz bir prim yok derbi için. Maç bittikten sonra soyunma odasında belirlediğimiz rakamlar var. Her maç gibi olacak, maçtan sonra teknik heyet ve hocanın görüşleri doğrultusunda tahmin ediyorum bir prim vereceğiz ama belirlenmiş, özel bir rakam yok.

Genç hakemlerimizi destekliyoruz, hata yapabilirler. Onların minimize edileceği yer VAR odası. Farkındaysanız 2-3 aydır VAR konusundan bahsediyorum. TFF ile hemfikir olduğumuz noktalar var. VAR'daki sorunları çözmeden bir noktaya geleceğimizi düşünmüyorum.

TRANSFERLER HAKKINDA KONUŞTU

Buradaki başarı oyuncu almaktan çok, onu belirlemek ve bu kadro planlamasını yapmak. Bu konuda Sergen Hoca ve Serkan Reçber'i diğer tarafa atma imkanımız yok. Müthiş bir seçim ve çok güzel kadro planlaması yaptılar. Bana almak kaldı. Belki de son hafta çözdük birçok şeyi. Serkan Reçber ve hocaya ayrı ayrı teşekkür ederim.

Bir çiçekle bahar gelmiyor. Sürdürülebilir hale gelmesi lazım. İyi bir sistem var ve bu sisteme göre transferleri yaptığımız sürece isabetli transferleri yapmaya devam eder Beşiktaş. Buradaki olay sistem.

Dikilitaş'ta sözleşme imzalanma aşamasına geldi. Bankalar Birliği'nden çıkma konusu, hepsi bir plan ve program çerçevesinde devam ediyor. Aksayan bir şey yok. Biz pazartesi günü Bankalar Birliği'nden çıkarız. Bir sıkıntı yok. İstersek pazartesi çıkarız. Bunu bir plana oturttuk. İçlerini rahat tutsunlar, istersek yarın Bankalar Birliği'nden çıkarız ama bunu bir sistem dahilinde yapmak daha doğru.

Şu anda mevcut kadroda olanlara da haksız eleştiriler oldu. Çok niyetlendim, Orkun'a çok yüklenildiği zamanda ağır oluyor demek istedim ama Orkun'a hep inandım. Kendi cevabını sahada verdi. Zaman zaman futbolcuların kötü devresi olabiliyor, kötü futbolcu oldukları anlamına gelmiyor.