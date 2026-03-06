Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes açıklaması! Beşiktaş'a transfer edilecek mi?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen bir sponsorluk anlaşmasının lansmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adalı, açıklamalarının bir bölümünde Gedson Fernandes'in siyah-beyazlı kulübe döneceği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. İşte o ifadeler...

"KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

"Transfer zamanı değil, bunun gündeme gelmesi çok anlamlı değil. Kimseyi yalanlamak istemiyorum. Böyle bir görüşme yok. Bildiğim kadarıyla oynadığı takımda mutlu. Transfer zamanı da değil. Niye gündeme geldi, onu da anlamadım. Transfer zamanı yapıyor arkadaşlar değişik isimler. Söylediklerine de herkes inanıyor. 13 tane kaleci ile görüştü yazıyor, 9 tanesiyle kendileri görüşmüşler. Çok doğru bir haber değil. Gelmek isterse de Beşiktaş'ın kapısı hep açık Gedson'a!"

İŞTE O İFADELER