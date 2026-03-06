Anadolu Efes-Asvel maçı CANLI | EuroLeague

Anadolu Efes, EuroLeague'in 30. haftasında, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ligin son sırasındaki LDLC ASVEL ile kritik bir randevuya çıkıyor. 9 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 17. sırada yer alan temsilcimiz, hem prestijini korumak hem de Avrupa kupalarındaki 905. mücadelesini zaferle taçlandırmak istiyor. Tarihi boyunca Avrupa arenalarında 503 galibiyete imza atan Efes, ligin ilk yarısında Fransa'da uzatmalara giden ve 103-99 kaybedilen maçın telafisini yapmak niyetinde. 7 galibiyetle ligin dibine demir atan ASVEL karşısında mutlak favori olarak görülen Anadolu Efes, bu zorlu müsabakayla birlikte EuroLeague'deki 657. maçına imza atacak.

CANLI

1. PERİYOT: ANADOLU EFES 19-26 ASVEL 2. PERİYOT: ANADOLU EFES 47-49 ASVEL

ANADOLU EFES-LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Fransız ekibi LDLC ASVEL arasındaki bu önemli karşılaşma, 6 Mart 2026 Cuma günü oynanıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliğindeki mücadele saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-LDLC ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

LİGDEKİ DURUM VE SON PERFORMANSLAR

Geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 20 mağlubiyet alan Anadolu Efes, puan tablosunun 17. basamağında bulunuyor. Son maçında Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'a 91-81 mağlup olan lacivert-beyazlılar, evindeki bu maçla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Konuk ekip LDLC ASVEL ise 29 maçta elde ettiği 7 galibiyet ve 22 yenilgiyle 20 takımlı ligin son sırasında yer alıyor.

