Galatasaray'da Okan Buruk Beşiktaş'ı 3 isimle yıkmayı planlıyor!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Dolmabahçe'de oynanacak mücadelede Beşiktaş'ı üç kilit oyuncu üzerinden kurulan planla mağlup etmeyi hedefliyor. Deneyimli teknik adamın, daha önce Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında uyguladığı oyun planını siyah-beyazlılara karşı da sahaya yansıtmayı planlıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
ÜÇ İSMİN HIZINDAN YARARLANACAK
Okan Buruk, üç yıldızının da hızından yararlanarak Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Dünkü son idmanın ana bölümünde bu taktik çalışma yapıldı.
İKİ İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde Eren Elmalı ile Abdülkerim Bardakcı, ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu bugün forma giyer ve kart görürlerse bir sonraki hafta oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde görev yapamayacak.
51'E 40 ÖNDE
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 135 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda G.Saray 51, Beşiktaş ise 40 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 44 maç berabere bitti.
OSIMHEN'E GÜVENİYOR
Victor Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda 17 gol, 6 asistle Aslan'ın en skorer ismi... Nijeryalı yıldızın ligde ise 10 golü var. Son iki Beşiktaş derbisinde gol atamayan Osimhen, takım arkadaşlarına bu maçta gol sözü verdi.
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını kırmızı kart konusunda uyardı.
Beşiktaş'la oynanan son iki derbide de kırmızı kart gören sarı- kırmızılılar, bu mücadelelerin birinden 1-1 beraberlikle ayrılırken, diğer mücadeleyi ise 2-1 kaybetmişti.
