Galatasaray'da Okan Buruk Beşiktaş'ı 3 isimle yıkmayı planlıyor!

Galatasaray, son yıllarda Kadıköy'den istediği sonuçları alsa da Dolmabahçe'de bir türlü Beşiktaş'a diş geçiremiyor. Bu sene bu döngüyü tersine çevirmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadelenin şampiyonluk yarışındaki kritik virajlardan biri olduğunun farkında ve buna göre bir imha planı hazırlandı.