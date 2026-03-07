Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray maçı canlı anlatım...

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. İki ezeli rakip, kritik mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşması olan Beşiktaş – Galatasaray derbisi, futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon büyük rakiplerine karşı galibiyet alamadığı seriyi sonlandırmak isterken Galatasaray ise deplasmandan üç puanla ayrılarak zirve yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk, derbilerdeki performansıyla dikkat çekiyor. Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Beşiktaş'a karşı 8 kez rakip oldu. Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte derbiye dair tüm detaylar ve son gelişmeler...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü (bu akşam) saat 20:00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek.

SERGEN YALÇIN'IN DÖNÜŞÜ BEŞİKTAŞ'A İVME KAZANDIRDI

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna yeniden oturan Sergen Yalçın, kısa sürede takımın oyun kimliğini ve özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı oldu. Sezonun başında istikrarsız bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın gelişiyle birlikte daha disiplinli ve özgüvenli bir performans ortaya koymaya başladı. Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımın başında 10. derbisine çıkacak. Yalçın, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Derbi öncesinde Beşiktaş cephesinde bazı önemli eksikler bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte El Bilal Toure sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu Emir Topçu da kadroda yer alamayacak isimler arasında bulunuyor.

OH HYEON-GYU FORMDA GELİYOR

Beşiktaş'ın ocak transfer döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı Güney Koreli forvet Oh Hyeon-gyu, kısa sürede takıma önemli katkı sağladı. Ligde üç gol kaydeden golcü oyuncu, hafta içi oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında da fileleri havalandırarak formunu sürdürdü. Derbi karşılaşmasında da etkili performansını devam ettirmek isteyen Hyeon-gyu, siyah-beyazlı ekibin en önemli hücum kozlarından biri olacak.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ DERBİDE SAHADA

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, cezasının sona ermesiyle birlikte yeniden takıma katılıyor. Türkiye Kupası'nda Kocaelispor karşısında oynanan mücadelede forma giyemeyen deneyimli oyuncu, derbide sahada olacak. Özellikle ligde en fazla gol pozisyonu yaratan oyunculardan biri olan Kökçü'nün dönüşü, Beşiktaş'ın hücum organizasyonlarına önemli katkı sağlayacak.

GALATASARAY'DA SAVUNMA VE EKSİK OYUNCU SORUNU

Galatasaray'da ise bazı eksikler dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekipte Metahan Baltacı, bahis skandalı nedeniyle aldığı ceza sebebiyle derbide forma giyemeyecek. Öte yandan genç savunma oyuncusu Arda Ünyay, sakatlığını atlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, savunma hattında Wilfried Singo ve Davinson Sanchez ikilisini sahaya sürmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY SAVUNMADA ZORLANIYOR

Galatasaray son haftalarda savunmada istediği performansı sergileyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, son altı resmi maçında kalesini gole kapatamadı. Bu nedenle teknik heyetin derbi öncesinde savunma hattında bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

VICTOR OSIMHEN DERBİDE EN ÖNEMLİ KOZ

Galatasaray'ın gol yollarındaki en büyük silahı ise Victor Osimhen olacak. Nijeryalı yıldız forvet, son lig maçında Alanyaspor karşısında gol atarak yeniden formunu yakaladığını gösterdi. Osimhen'in performansı, Cumartesi günü oynanacak derbide Galatasaray'ın hücum gücünü doğrudan etkileyebilir.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen