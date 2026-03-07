CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Atalanta-Udinese maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da heyecan 28. hafta maçlarıyla sürerken, 45 puanla 7. sırada yer alan Atalanta, 35 puanla 10. sırada bulunan Udinese’yi ağırlıyor. Raffaele Palladino yönetimindeki Atalanta, geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Sassuolo’ya sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup olarak ilk 6 yarışında yara almıştı. Ev sahibi ekip, sahasındaki 5 maçlık galibiyet serisine güvenerek bu kayıbı telafi etmek istiyor. Diğer tarafta, ligin ilk yarısındaki maçı 1-0 kazanan Udinese ise Fiorentina karşısında aldığı 3-0’lık net galibiyetin moraliyle Bergamo deplasmanında sürpriz arıyor. Peki Atalanta-Udinese maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 09:23
Atalanta-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

New Balance Arena'daki kritik mücadeleyi hakem Antonio Rapuano yönetecek. Ev sahibi Atalanta'da sakatlıkları bulunan yıldız isimler Charles De Ketelaere, Giacomo Raspadori ve Giorgio Scalvini bu akşam forma giyemeyecek. Ancak eski Udinese'li Lazar Samardzic, Atalanta'nın en büyük kozu olacak. Konuk ekip Udinese cephesinde ise teknik direktör Kosta Runjaić; savunmada Bertola ve Solet'in yokluğunda zorunlu rotasyona gidecek. Udinese'nin hücum hattında ise İtalyan yıldız Nicolò Zaniolo ve son maçın kahramanı Keinan Davis'in performansı puan için kilit rol oynayacak. İşte Avrupa yolunda kritik öneme sahip bu randevuya dair tüm detaylar...

Atalanta-Udinese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 28. haftasındaki dev Atalanta-Udinese mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Atalanta-Udinese MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Atalanta-Udinese MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Koussonou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis

