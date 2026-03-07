Atalanta-Udinese maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

New Balance Arena'daki kritik mücadeleyi hakem Antonio Rapuano yönetecek. Ev sahibi Atalanta'da sakatlıkları bulunan yıldız isimler Charles De Ketelaere, Giacomo Raspadori ve Giorgio Scalvini bu akşam forma giyemeyecek. Ancak eski Udinese'li Lazar Samardzic, Atalanta'nın en büyük kozu olacak. Konuk ekip Udinese cephesinde ise teknik direktör Kosta Runjaić; savunmada Bertola ve Solet'in yokluğunda zorunlu rotasyona gidecek. Udinese'nin hücum hattında ise İtalyan yıldız Nicolò Zaniolo ve son maçın kahramanı Keinan Davis'in performansı puan için kilit rol oynayacak. İşte Avrupa yolunda kritik öneme sahip bu randevuya dair tüm detaylar...

Atalanta-Udinese MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 28. haftasındaki dev Atalanta-Udinese mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Atalanta-Udinese MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Atalanta-Udinese MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Koussonou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis