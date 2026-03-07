Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor'a karşı...

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor. Edson Alvarez, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun uzun süreli sakatlıkları teknik heyeti zor durumda bırakırken, bu isimlere kupadaki Gaziantep FK maçı öncesinde Ederson ile Marco Asensio da eklenmişti.