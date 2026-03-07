CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor'a karşı...

Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor'a karşı...

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Marco Asensio ve Ederson'un durumu merak edilmeye devam ediyor. Samsunspor maçı öncesi iki yıldız ismin son durumu sağlık ekibinin raporuna göre karar verilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor maçında oynayacaklar mı?

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor. Edson Alvarez, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun uzun süreli sakatlıkları teknik heyeti zor durumda bırakırken, bu isimlere kupadaki Gaziantep FK maçı öncesinde Ederson ile Marco Asensio da eklenmişti.

Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor maçında oynayacaklar mı?

Teknik sorumlu Zeki Murat Göle, iki yıldızın ağrıları nedeniyle kadroda olmadığını bildirmiş ve Samsunspor maçını işaret ederek, "Bir sonraki maçta da durumları şüpheli" açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor maçında oynayacaklar mı?

İki yıldızın bugün kontrolleri yapılacak ve ağrı eşiklerine bakılacak.

Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor maçında oynayacaklar mı?

Eğer sağlık ekibinden onay çıkarsa Ederson ve Asensio, Samsunspor mücadelesinde forma giyecek.

Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor maçında oynayacaklar mı?

Aksi durumda iki yıldız da yarınki zorlu randevuda takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor maçında oynayacaklar mı?

6 MAÇ KAÇIRDILAR

Ederson, bu sezon sakatlık nedeniyle toplamda 4, Marco Asensio ise 2 maçta forma giyemedi.

Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor maçında oynayacaklar mı?

Fenerbahçe iki yıldızının oynamadığı bu 6 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor maçında oynayacaklar mı?

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM


Fenerbahçe'nin İspanyol yıldız Marco Asensio, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor maçında oynayacaklar mı?

Türkiye'den övgüyle bahseden 30 yaşındaki yıldız futbolcu, "Türkiye'de kendimi yabancı gibi hissetmiyorum. Kültürümüz, insanlarımız, enerjimiz çok benzer. Türkiye'yi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

