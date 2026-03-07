Fenerbahçe'de Ederson ve Asensio endişesi! Samsunspor'a karşı...
Fenerbahçe'de, Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Marco Asensio ve Ederson'un durumu merak edilmeye devam ediyor. Samsunspor maçı öncesi iki yıldız ismin son durumu sağlık ekibinin raporuna göre karar verilecek. İşte detaylar...
Eğer sağlık ekibinden onay çıkarsa Ederson ve Asensio, Samsunspor mücadelesinde forma giyecek.
Aksi durumda iki yıldız da yarınki zorlu randevuda takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
6 MAÇ KAÇIRDILAR
Ederson, bu sezon sakatlık nedeniyle toplamda 4, Marco Asensio ise 2 maçta forma giyemedi.
Fenerbahçe iki yıldızının oynamadığı bu 6 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldız Marco Asensio, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Türkiye'den övgüyle bahseden 30 yaşındaki yıldız futbolcu, "Türkiye'de kendimi yabancı gibi hissetmiyorum. Kültürümüz, insanlarımız, enerjimiz çok benzer. Türkiye'yi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
