Ziraat Türkiye Kupası
Auxerre-RC Strasbourg CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Auxerre-RC Strasbourg CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de kalma savaşı veren Auxerre, 18 puanla 16. sırada girdiği 25. haftada, 35 puanla 8. sırada yer alan formda RC Strasbourg’u konuk ediyor. Ligin en az gol atan takımı olmasına rağmen son haftalarda topladığı puanlarla umudunu koruyan Auxerre, taraftarı önünde kazanarak düşme hattından sıyrılmak istiyor. Diğer tarafta, son 3 maçında Lyon’u devirip Marsilya ve Lens ile berabere kalarak müthiş bir direnç gösteren Strasbourg ise deplasmanda galip gelerek ilk 6 hattına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Peki Auxerre-Strasbourg maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 09:56
Auxerre-RC Strasbourg CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Auxerre-RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade de l'Abbé-Deschamps'daki bu zorlu mücadeleyi hakem Jeremie Pignard yönetecek. Ev sahibi Auxerre, geçtiğimiz hafta Lorient deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek moral bulsa da, sahasındaki son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. Danny Namaso ve Sinayoko'nun bitiriciliğine güvenen teknik heyet, Strasbourg'un hızlı geçiş hücumlarına karşı merkezi kalabalık tutmayı planlıyor. Konuk ekip Strasbourg cephesinde ise işler bir hayli yolunda; hafta içi Reims'i eleyerek Fransa Kupası'nda yarı finale yükselen konuk takım, ligde de son 9 maçının 7'sinde yenilgi yüzü görmedi. Gol krallığı yarışında iddialı olan Joaquín Panichelli, konuk ekibin bu geceki en büyük gol umudu olacak. İşte Ligue 1'de alt ve orta sıraların kaderini belirleyecek randevuya dair tüm detaylar...

Auxerre-RC Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 25. haftasındaki dev Auxerre-RC Strasbourg mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Auxerre-RC Strasbourg MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Auxerre-RC Strasbourg MUHTEMEL 11'LER

Auxerre: Leon; Senaya, Diomande, Okoh, Mensah; Owusu, Danois, Casimir, Oppegard; Namaso, Sinayoko

RC Strasbourg: Penders; Doue, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli

Dolmabahçe'de dev düello! İşte derbinin 11'leri
F.Bahçe'de Ederson ve Asensio endişesi!
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
ABD-İsrail'den yeni saldırı: Tahran'a havadan Lübnan'a karadan: İndirme girişimi püskürtüldü | Körfez'de "füze" alarmı
Buruk Beşiktaş'ı 3 isimle yıkmayı planlıyor!
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!
