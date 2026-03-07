CANLI SKOR ANA SAYFA
Atletico Madrid-Real Sociedad canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Real Sociedad canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ederken, 51 puanla 3. sırada yer alan ve son iki maçını kazanarak moral bulan Atletico Madrid, 35 puanla 8. sırada bulunan Real Sociedad ile karşılaşıyor. Diego Simeone yönetimindeki ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta son dakika golüyle kazandığı Oviedo maçının ardından taraftarı önünde seriyi sürdürerek ikincilik yarışında Real Madrid’i takibini sürdürmek istiyor. Diğer tarafta, teknik direktör değişikliği sonrası çıkışa geçen ve geçtiğimiz günlerde ezeli rakibi Athletic Bilbao’yu devirerek Kral Kupası’nda finale yükselen Real Sociedad ise Madrid deplasmanında sürpriz yaparak ilk 6 içine girmeyi hedefliyor. İki takımın yakında oynayacağı Kral Kupası finali öncesi bu büyük prova, futbolseverlere taktiksel bir şölen vadediyor. Peki Atletico Madrid-Real Sociedad maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 08:53
Atletico Madrid-Real Sociedad canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Riyadh Air Metropolitano Stadı'ndaki zorlu mücadele için geri sayım sürüyor. Ev sahibi Atletico Madrid'de formda golcü Alexander Sorloth ağları sarsmak için sahada olacak. Konuk ekip Real Sociedad cephesinde ise kaptan Mikel Oyarzabal takımın en büyük kozlarından biri. Bu sezon 'her iki takımın da gol attığı' maç sayısı en yüksek takımlardan biri olan Sociedad, Madrid savunmasını aşmak için hücum odaklı bir oyun kurgulayacak. Ligin ilk yarısında San Sebastian'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. İşte La Liga'da haftanın en kritik randevularından birine dair tüm detaylar...

Atletico Madrid-Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 27. haftasındaki dev Atletico Madrid-Real Sociedad mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Atletico Madrid-Real Sociedad MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Atletico Madrid-Real Sociedad MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Alvarez, Sorloth

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Guedes, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal

