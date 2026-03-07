Atletico Madrid-Real Sociedad canlı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Riyadh Air Metropolitano Stadı'ndaki zorlu mücadele için geri sayım sürüyor. Ev sahibi Atletico Madrid'de formda golcü Alexander Sorloth ağları sarsmak için sahada olacak. Konuk ekip Real Sociedad cephesinde ise kaptan Mikel Oyarzabal takımın en büyük kozlarından biri. Bu sezon 'her iki takımın da gol attığı' maç sayısı en yüksek takımlardan biri olan Sociedad, Madrid savunmasını aşmak için hücum odaklı bir oyun kurgulayacak. Ligin ilk yarısında San Sebastian'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. İşte La Liga'da haftanın en kritik randevularından birine dair tüm detaylar...

Atletico Madrid-Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 27. haftasındaki dev Atletico Madrid-Real Sociedad mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Atletico Madrid-Real Sociedad MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Atletico Madrid-Real Sociedad MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Alvarez, Sorloth

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Guedes, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal