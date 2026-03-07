CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Athletic Bilbao-Barcelona CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da 27. hafta, İspanya futbolunun iki köklü çınarını karşı karşıya getiriyor. 64 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın takipçisi Real Madrid ile olan farkı korumak isteyen Barcelona, 35 puanla 9. sırada yer alan Athletic Bilbao’ya konuk oluyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan devi, Lamine Yamal’ın yıldızlaştığı bu sezonda galibiyet serisini Bilbao deplasmanında da sürdürmeyi hedeflerken; Ernesto Valverde’nin ekibi, sahasında dev rakibine geçit vermeyerek Avrupa potasına yeniden girmeyi amaçlıyor. Peki Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 09:13
Athletic Bilbao-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bilbao'daki efsanevi San Mames Stadyumu'ndaki dev mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Athletic Bilbao'da kilit isim Nico Williams'ın sakatlığı ve Yeray Álvarez'in cezası teknik heyeti düşündürürken, Gorka Guruzeta gol yollarındaki en büyük umut olacak. Konuk ekip Barcelona cephesinde ise işler bir hayli yolunda; son Villarreal maçında hat-trick yapan genç yıldız Lamine Yamal ve orta sahanın maestrosu Pedri, Barça'nın galibiyet anahtarları olarak öne çıkıyor. İşte La Liga'da gecenin en büyük randevusuna dair tüm detaylar...

Athletic Bilbao-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 27. haftasındaki dev Athletic Bilbao-Barcelona mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Athletic Bilbao-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Athletic Bilbao-Barcelona MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon; Vivian, Paredes, Laporte, Boiro; Rego, Ruiz de Galarreta; I Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta

Barcelona: J Garcia; Cancelo, Cubarsi, E Garcia, Martin; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; F Torres

