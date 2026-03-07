CANLI İZLE | Juventus-Pisa maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Allianz Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Juan Luca Sacchi yönetecek. Ev sahibi Juventus'ta, Roma maçında attığı golle takımına puanı getiren genç yıldız Kenan Yıldız, bu akşam da hücum hattının en büyük kozu olacak. Konuk ekip Pisa cephesinde ise işler bir hayli güç; 16 maçlık galibiyet hasretiyle Torino'ya gelen Oscar Hiljemark'ın ekibi, ligin ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu rakibine karşı bu kez puan koparmanın hesaplarını yapıyor. Juventus'un ligde küme düşme hattındaki takımlara karşı kurduğu 16 maçlık yenilmezlik serisi, bu akşamın en önemli istatistiği olarak öne çıkıyor. İşte Serie A'da gecenin tek taraflı gözüken ama her türlü sonuca açık randevusuna dair detaylar...

Juventus-Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 28. haftasındaki dev Juventus-Pisa mücadelesi, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Juventus-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Juventus-Pisa MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yıldız; David

Pisa: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi