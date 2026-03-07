CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig MUHTEMEL 11 | Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11 | Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ezeli rekabette iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbi öncesi son bilgiler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 13:00
MUHTEMEL 11 | Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Galatasaray maçı canlı takip etmek için tıkla...

Trendyol Süper Lig'de haftanın en çok konuşulan karşılaşması Beşiktaş - Galatasaray derbisi olacak. Ezeli rekabette iki takım da kritik üç puan için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon büyük takımlara karşı galibiyet elde edemediği seriyi sonlandırmak isterken Galatasaray ise deplasmanda kazanarak zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Beşiktaş'a karşı bugüne kadar 8 kez rakip oldu. Deneyimli teknik adamın bu karşılaşmalardaki performansı da derbi öncesinde merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbiye dair tüm detaylar FOTOMAÇ.com'da!

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de haftanın en çok merak edilen karşılaşması olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Ezeli rekabetin yeni randevusu, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise derbinin yayın bilgileri. Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Derbinin hakemi belli oldu! Ozan Ergün kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Derbi öncesinde Beşiktaş cephesinde bazı önemli eksikler bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte El Bilal Toure sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu Emir Topçu da kadroda yer alamayacak isimler arasında bulunuyor.

OH HYEON-GYU FORMDA GELİYOR

Beşiktaş'ın ocak transfer döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı Güney Koreli forvet Oh Hyeon-gyu, kısa sürede takıma önemli katkı sağladı. Ligde üç gol kaydeden golcü oyuncu, hafta içi oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında da fileleri havalandırarak formunu sürdürdü. Derbi karşılaşmasında da etkili performansını devam ettirmek isteyen Hyeon-gyu, siyah-beyazlı ekibin en önemli hücum kozlarından biri olacak.

GALATASARAY SAVUNMADA ZORLANIYOR

Galatasaray son haftalarda savunmada istediği performansı sergileyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, son altı resmi maçında kalesini gole kapatamadı. Bu nedenle teknik heyetin derbi öncesinde savunma hattında bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

VICTOR OSIMHEN DERBİDE EN ÖNEMLİ KOZ

Galatasaray'ın gol yollarındaki en büyük silahı ise Victor Osimhen olacak. Nijeryalı yıldız forvet, son lig maçında Alanyaspor karşısında gol atarak yeniden formunu yakaladığını gösterdi. Osimhen'in performansı, Cumartesi günü oynanacak derbide Galatasaray'ın hücum gücünü doğrudan etkileyebilir.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı!
Dev derbi öncesi flaş gerçek!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İran'dan füze kararı: Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi | Trump'a "teslimiyet" resti | Dubai'de dron alarmı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dolmabahçe'de dev düello! İşte derbinin 11'leri
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Levante-Girona maçı bilgileri | La Liga Levante-Girona maçı bilgileri | La Liga 12:58
Süper Lig’de dev derbi Süper Lig’de dev derbi 12:40
Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! 12:22
Osasuna-Mallorca maçı bilgileri | La Liga Osasuna-Mallorca maçı bilgileri | La Liga 12:10
Amedspor-Serik Belediyespor maçı bilgileri! Amedspor-Serik Belediyespor maçı bilgileri! 11:51
G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! 11:41
Daha Eski
Köln-Borussia Dortmund maçının detayları! Köln-Borussia Dortmund maçının detayları! 11:27
Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! 11:18
Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! 11:11
RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! 11:02
Bandırmaspor-İstanbulspor canlı anlatım Bandırmaspor-İstanbulspor canlı anlatım 10:44
Wolfsburg-Hamburg maçı hangi kanalda? Wolfsburg-Hamburg maçı hangi kanalda? 10:43