CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Levante-Girona maçı canlı: Levante-Girona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Girona maçı canlı: Levante-Girona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Levante ile Girona arasında oynanacak. Ligde kalma mücadelesi veren Levante, sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmada üst üste galibiyet almayı hedefliyor. Peki Levante-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen bilgiler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 12:58
Levante-Girona maçı canlı: Levante-Girona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Girona maçı canlı takip etmek için TIKLA

La Liga'da haftanın önemli karşılaşmalarından biri Levante ile Girona arasında oynanacak. Özellikle düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Ev sahibi Levante, ligde 19. sırada bulunuyor ve düşme hattından çıkabilmek için puanlara ihtiyaç duyuyor. Son maçta Alaves karşısında alınan 2-0'lık galibiyet, takımın moralini yükseltmiş durumda. Konuk ekip Girona, ligde 14. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının altı puan üzerinde bulunuyor. Ancak son maçta Celta Vigo'ya 2-1 kaybeden Girona, yeniden çıkış yakalamak istiyor. Peki Levante-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte futbolseverlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde...

LEVANTE-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Levante - Girona maçı bugün Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak. Cumartesi akşamı oynanacak mücadele, La Liga'yı yakından takip eden futbolseverler için günün önemli maçlarından biri olacak.

LEVANTE - GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

La Liga'daki bu mücadele S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Levante muhtemel ilk 11: Ryan, Toljan, Dela, Moreno, Sanchez, Raghouber, Olasagasti, Tunde, Espi, Cortes, Romero

Girona muhtemel ilk 11'i: Gazzaniga, Rincon, Reis, Blind, Martinez, Beltran, Witsel, Lemar, Tsygankov, Vanat, Gil

👉LEVANTE GIRONA FC MAÇI CANLI ANLATIM 👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den ayrılan yıldıza sert eleştiri!
G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İran'dan füze kararı: Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi | Trump'a "teslimiyet" resti | Dubai'de dron alarmı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dolmabahçe'de dev düello! İşte derbinin 11'leri
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serie A’da önemli randevu | Cagliari-Como maçı Serie A’da önemli randevu | Cagliari-Como maçı 13:29
Levante-Girona maçı bilgileri | La Liga Levante-Girona maçı bilgileri | La Liga 12:58
Süper Lig’de dev derbi Süper Lig’de dev derbi 12:40
Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! 12:22
Osasuna-Mallorca maçı bilgileri | La Liga Osasuna-Mallorca maçı bilgileri | La Liga 12:10
Amedspor-Serik Belediyespor maçı bilgileri! Amedspor-Serik Belediyespor maçı bilgileri! 11:51
Daha Eski
G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! 11:41
Köln-Borussia Dortmund maçının detayları! Köln-Borussia Dortmund maçının detayları! 11:27
Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! Heidenheim-Hoffenheim maçı detayları! 11:18
Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! Freiburg-Bayer Leverkusen maçı hakkında! 11:11
RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! RB Leipzig-Augsburg maçı detayları! 11:02
Bandırmaspor-İstanbulspor canlı anlatım Bandırmaspor-İstanbulspor canlı anlatım 10:44