Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u mağlup etti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golü 35. dakikada Odise Roshi kaydetti. Ev sahibi ekipte Charis Charisis 90+1'de kırmızı kart görürken konuk ekipte Wellington 90+2'de kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 43 puana ulaşırken Sivasspor 38 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Keçiörengücü, Sakaryaspor'u konuk edecek. Sivasspor ise Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.