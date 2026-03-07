CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u mağlup etti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u mağlup etti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Özbelsan Sivasspor sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Ev sahibi Sivasspor bu mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 15:48 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 15:58
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u mağlup etti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golü 35. dakikada Odise Roshi kaydetti. Ev sahibi ekipte Charis Charisis 90+1'de kırmızı kart görürken konuk ekipte Wellington 90+2'de kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 43 puana ulaşırken Sivasspor 38 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Keçiörengücü, Sakaryaspor'u konuk edecek. Sivasspor ise Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

DİĞER
