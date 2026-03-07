CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Virgil van Dijk'tan dikkat çeken Galatasaray itirafı!

Virgil van Dijk'tan dikkat çeken Galatasaray itirafı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimizin son 16 turundaki rakibi Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk ilgi çeken açıklamalarda bulundu. Liverpool formasıyla Wolverhampton'ı 3-1 yendikleri FA Cup mücadelesinin ardından sarı-kırmızılılar ile karşı karşıya gelecekleri maça dair konuştu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 14:54 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 15:09
Virgil van Dijk'tan dikkat çeken Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, RAMS Park'ta oynanacak olan eşleşmenin ilk karşılaşması öncesi İngiltere FA Cup 5. Tur maçında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaştı.

Virgil van Dijk'tan dikkat çeken Galatasaray itirafı!

İngiliz devi, ilk yarısı golsüz eşitlik ile sonuçlanan karşılaşmada 3 puana ikinci yarıda bulduğu 3 gol ile uzandı.

Virgil van Dijk'tan dikkat çeken Galatasaray itirafı!

Liverpool'un golleri 51. dakikada Robertson, 53. dakikada Salah ve 74. dakikada Jones kaydetti. Ev sahibi takım 90+1. dakikada Hee-Chan'in golü ile farkı ikiye indirse de Liverpool, mücadeleyi 3-1 kazandı.

Virgil van Dijk'tan dikkat çeken Galatasaray itirafı!

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Virgil van Dijk, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya dair sözleri ile gündem oldu.

Virgil van Dijk'tan dikkat çeken Galatasaray itirafı!

İlk maçta baskıdan etkilendiğini söyleyen Hollandalı yıldız, 10 Mart salı günü TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşma için, "Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine sınanacak, çok zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

