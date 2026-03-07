Virgil van Dijk'tan dikkat çeken Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, RAMS Park'ta oynanacak olan eşleşmenin ilk karşılaşması öncesi İngiltere FA Cup 5. Tur maçında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaştı.

İngiliz devi, ilk yarısı golsüz eşitlik ile sonuçlanan karşılaşmada 3 puana ikinci yarıda bulduğu 3 gol ile uzandı.