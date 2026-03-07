Virgil van Dijk'tan dikkat çeken Galatasaray itirafı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimizin son 16 turundaki rakibi Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk ilgi çeken açıklamalarda bulundu. Liverpool formasıyla Wolverhampton'ı 3-1 yendikleri FA Cup mücadelesinin ardından sarı-kırmızılılar ile karşı karşıya gelecekleri maça dair konuştu. İşte ayrıntılar...
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Virgil van Dijk, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya dair sözleri ile gündem oldu.
İlk maçta baskıdan etkilendiğini söyleyen Hollandalı yıldız, 10 Mart salı günü TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşma için, "Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine sınanacak, çok zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.
