Erzurumspor'dan Manisa FK'ya farklı tarife!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Manisa FK'yi ağırladı. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 8-1 kazandı ve üst üste 12. galibiyetini aldı.

Lider Erzurumspor FK, bu sonuçla puanını 63'e çıkardı. Erzurumspor'da maçın ilk 20 dakikası içinde 3 gol kaydeden Eren Tozlu, mücadeleye hat-trick ile başladı. İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Erzurumspor'da diğer iki golü ise Eren'in asistiyle Rodríguez ve Sefa Akgün attı. Eren Tozlu, ikinci yarıda yerini Benhur Keser'e (dk. 56) bıraktı. İkinci 45 dakikada ise goller Sylla, Fernando ve Adem Kabak'dan geldi.

40 puan ile 10. sırada kalan Manisa FK'nın tek golünü ise 71. dakikada Jonathan Lindseth kaydetti.