CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor'dan Manisa FK'ya farklı tarife!

Erzurumspor'dan Manisa FK'ya farklı tarife!

Trendyol 1. Lig’in 29.haftasında Erzurumspor FK, sahasında ağırladığı Manisa FK’yi 8-1’lik skorla mağlup etti. Erzurumspor rakibini 7 gol farkla yenerek rakiplerine göz dağı verdi. Erzurumspor bu maç sonucu 63 puanla liderliğini sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 15:55 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 16:03
Erzurumspor'dan Manisa FK'ya farklı tarife!

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Manisa FK'yi ağırladı. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 8-1 kazandı ve üst üste 12. galibiyetini aldı.

Lider Erzurumspor FK, bu sonuçla puanını 63'e çıkardı. Erzurumspor'da maçın ilk 20 dakikası içinde 3 gol kaydeden Eren Tozlu, mücadeleye hat-trick ile başladı. İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Erzurumspor'da diğer iki golü ise Eren'in asistiyle Rodríguez ve Sefa Akgün attı. Eren Tozlu, ikinci yarıda yerini Benhur Keser'e (dk. 56) bıraktı. İkinci 45 dakikada ise goller Sylla, Fernando ve Adem Kabak'dan geldi.

40 puan ile 10. sırada kalan Manisa FK'nın tek golünü ise 71. dakikada Jonathan Lindseth kaydetti.

G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı!
İspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İran'dan füze kararı: Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi | Trump'tan yeni tehdit: Sert vuracağız | Dubai'de dron alarmı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dev derbi öncesi flaş gerçek!
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivas'ta kazanan Keçiörengücü! Sivas'ta kazanan Keçiörengücü! 15:48
İspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri! İspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri! 15:37
Galatasaray MCT Technic evinde mağlup! Galatasaray MCT Technic evinde mağlup! 15:31
Tedesco'dan defans hattı için flaş karar! Tedesco'dan defans hattı için flaş karar! 15:14
Virgil van Dijk'tan G.Saray itirafı! Virgil van Dijk'tan G.Saray itirafı! 14:47
Serie A’da önemli randevu | Cagliari-Como maçı Serie A’da önemli randevu | Cagliari-Como maçı 13:29
Daha Eski
Levante-Girona maçı bilgileri | La Liga Levante-Girona maçı bilgileri | La Liga 12:58
Süper Lig’de dev derbi Süper Lig’de dev derbi 12:40
Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! 12:22
Osasuna-Mallorca maçı bilgileri | La Liga Osasuna-Mallorca maçı bilgileri | La Liga 12:10
Amedspor-Serik Belediyespor maçı bilgileri! Amedspor-Serik Belediyespor maçı bilgileri! 11:51
G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! G.Saray'da Uğurcan'a özel uyarı! 11:41