Ziraat Türkiye Kupası
RAMS Başakşehir-Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 25. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 15:57
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında RAMS Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Yusuf, Selke.

Göztepe: Lis, Ogün, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Antunes, Juan, Jeh.

RAMS BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Göztepe maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

