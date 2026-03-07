11'LER BELLİ OLDU! | Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de haftanın en çok konuşulan karşılaşması Beşiktaş - Galatasaray derbisi olacak. Ezeli rekabette iki takım da kritik üç puan için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon büyük takımlara karşı galibiyet elde edemediği seriyi sonlandırmak isterken Galatasaray ise deplasmanda kazanarak zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Beşiktaş'a karşı bugüne kadar 8 kez rakip oldu. Deneyimli teknik adamın bu karşılaşmalardaki performansı da derbi öncesinde merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte derbiye dair tüm detaylar FOTOMAÇ.com'da!

İŞTE DERBİNİN 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış, Osimhen

Beşiktaş-Galatasaray derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de haftanın en çok merak edilen karşılaşması olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Ezeli rekabetin yeni randevusu, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Derbi öncesinde Beşiktaş cephesinde bazı önemli eksikler bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte El Bilal Toure sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu Emir Topçu da kadroda yer alamayacak isimler arasında bulunuyor.

OH HYEON-GYU FORMDA GELİYOR

Beşiktaş'ın ocak transfer döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı Güney Koreli forvet Oh Hyeon-gyu, kısa sürede takıma önemli katkı sağladı. Ligde üç gol kaydeden golcü oyuncu, hafta içi oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında da fileleri havalandırarak formunu sürdürdü. Derbi karşılaşmasında da etkili performansını devam ettirmek isteyen Hyeon-gyu, siyah-beyazlı ekibin en önemli hücum kozlarından biri olacak.

GALATASARAY SAVUNMADA ZORLANIYOR

Galatasaray son haftalarda savunmada istediği performansı sergileyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, son altı resmi maçında kalesini gole kapatamadı. Bu nedenle teknik heyetin derbi öncesinde savunma hattında bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

VICTOR OSIMHEN DERBİDE EN ÖNEMLİ KOZ

Galatasaray'ın gol yollarındaki en büyük silahı ise Victor Osimhen olacak. Nijeryalı yıldız forvet, son lig maçında Alanyaspor karşısında gol atarak yeniden formunu yakaladığını gösterdi. Osimhen'in performansı, Cumartesi günü oynanacak derbide Galatasaray'ın hücum gücünü doğrudan etkileyebilir.