Arca Çorum FK evinde 3 puanı farklı kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 18:47 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 19:12
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

Maçtan dakikalar

49. dakikada Ünal Durmuşhan'ın ortasında ceza sahası içinde Rahkim Chaadaev, kafaya topu ağlara gönderdi. 0-1

62. dakikada Fredy'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ferhat Yazgan, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. 1-1

74. dakikada ceza sahası yapılan ortada kale önünde Fredy'nin şutu ağlara gitti. 2-1

88. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1

Goller: Dk. 49 Chaadaev (Atakaş Hatayspor), Dk. 62 Ferhat Yazgan, Dk. 74 Fredy, Dk. 88 Serdar Gürler (Arca Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 64 Bekir İrtegün (Teknik direktör) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Sharif Osman Dk. 45+2 Muhammed Gönülaçar, Dk. 61 Seyit Gazanfer, Dk. 71 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 57 Serdar Gürler (Arca Çorum FK)

