Bandırmaspor evinde 3 puanı tek golle aldı: İşte maçın özeti

Bandırmaspor evinde 3 puanı tek golle aldı: İşte maçın özeti

Bandırmaspor, Trendyol 1’inci Lig 29’uncu hafta karşılaşmasında sahasında İstanbulspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 18:30
Bandırmaspor evinde 3 puanı tek golle aldı: İşte maçın özeti

Trendyol 1'inci Lig 29'uncu hafta karşılaşmasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Bandırmaspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

STAT: Bandırma 17 Eylül Stadyumu

HAKEMLER: Fatih Katul, Sezgin Çınar, Mehmet Ali Vardar

BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Mamadou Fall (Dk. 62 Dieumerci Ndongala), Oluwatosin Kehinde, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Remi Mulumba), Abdülkadir Parmak, Joao Pedro Reis Amaral (Dk. 87 Emirhan Acar), Kerim Avcı, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Dk. 72 Enes Aydın), Douglas William Da Silva Souza (Dk. 72 Amidou Badji)

İSTANBULSPOR: Alp Tutar, Fatih Tul Tak, David Patrick Sambissa (Dk. 72 Mendy Mamadou), Duran Şahin, Elvin Mendy, Özcan Şahan, Demeaco D'Vaughn Duhaney (Dk. 73 Yunus Bahadır), Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 82 Cardoso Araujo), İsa Dayaklı (Dk. 73 Vefa Temel), Mustafa Sol (Dk. 73 Mario Krstovski)

GOL: Dk. 4 Joao Pedro Reis Amaral (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 5 Abdülkadir Parmak, Dk. 54 Douglas Da Silva Souza (Bandırmaspor), Dk. 66 İsa Dayaklı, Dk. 75 Vefa Temel (İstanbulspor)

