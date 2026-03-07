CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Stanimir Stoilov: Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz

Stanimir Stoilov: Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, çok fazla pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 20:31
Stanimir Stoilov: Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz

Stanimir Stoilov, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini belirten Stoilov, "Mağlubiyeti kabul etmek oldukça zor. Maç boyunca iyi şeyler ortaya koyduk. Başakşehir 2 fırsat yakaladı ve bunları gole çevirdi. Kaçırdığımız goller var. Bu kadar fazla fırsat yakaladığımızda gole çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde oynamaya ve mücadele etmeye devam edersek Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz. Buna ulaşmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-G.Saray | CANLI
Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
CANLI | Başkan Erdoğan Dünya Kadınlar Günü kapsamında iftar programında
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaşlılardan derbiye özel koreografi!
RAMS Başakşehir evinde Göztepe'ye şans tanımadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlılardan derbiye özel koreografi! Beşiktaşlılardan derbiye özel koreografi! 20:13
Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda... Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda... 19:39
Sergen Yalçın dev derbi öncesi konuştu! Sergen Yalçın dev derbi öncesi konuştu! 19:34
Beşiktaş kafilesi derbi için Dolmabahçe'ye geldi! Beşiktaş kafilesi derbi için Dolmabahçe'ye geldi! 19:05
Nuri Şahin'den dikkat çeken G.Saray açıklaması! Nuri Şahin'den dikkat çeken G.Saray açıklaması! 18:58
Galatasaray kafilesi Tüpraş Stadyumu'na geldi Galatasaray kafilesi Tüpraş Stadyumu'na geldi 18:50
Daha Eski
Arca Çorum FK evinde 3 puanı farklı kaptı! Arca Çorum FK evinde 3 puanı farklı kaptı! 18:47
İzmir'de kazanan Fenerbahçe Medicana! İzmir'de kazanan Fenerbahçe Medicana! 18:33
Bandırmaspor seriye bağladı! Bandırmaspor seriye bağladı! 18:30
Liverpool, Hollandalı orta saha Ryan Gravenberch ile sözleşme uzattığını açıkladı Liverpool, Hollandalı orta saha Ryan Gravenberch ile sözleşme uzattığını açıkladı 18:18
RAMS Başakşehir evinde Göztepe'ye şans tanımadı! RAMS Başakşehir evinde Göztepe'ye şans tanımadı! 17:56
Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadı'na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadı'na geldi 17:43