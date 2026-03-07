Galatasay'dan Beşiktaş'a yanıt! "Bugün ayağa basmak serbest mi?"

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar ilk yarının bitimiyle birlikte sosyal medya hesabından 'Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?' paylaşımında bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 21:02 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 21:07
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar ilk yarının bitimiyle birlikte sosyal medya hesabından 'Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?' paylaşımında bulundu.

Beşiktaş maç oynanırken Leroy Sane'nin kırmızı kart görmesini gerektiren, "Daha ne olması gerekiyor???" paylaşımı yapmıştı.

Beşiktaş'tan kırmızı kart tepkisi! Devamını Oku BUNU DA OKU

İŞTE SARI KIRMIZILILARIN PAYLAŞIMI

