Galatasaray Beşiktaş'ı Osimhen'le geçti: İşte maçın özeti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray 61 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 46 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Beşiktaş'ın resmi maçlardaki 17 maçlık kaybetmeme serisi Galatasaray'a mağlup olarak son buldu. Siyah-beyazlılar en son mağlubiyetini 2 Kasım 2025 tarihinde yine bir derbi olan Fenerbahçe'ye karşı ve yine sahasında almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

DERBİ KAPALI GİŞE

Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray'ı konuk ettiği derbi maç kapalı gişe oynandı. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkmasının ardından saniyeler içinde tükenirken, siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Beşiktaşlı taraftalar karşılaşma öncesinde takımlarına büyük destek gösterdi. Öte yandan Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı Tüpraş Stadyumu'nda yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Olaitan, ceza sahası sol çaprazından yayın içindeki Asllani'ye pasını çıkardı. Asllani'nin kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top, az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışından Sara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

39. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ iç koridordan kale önüne yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Osimhen, topu filelere gönderdi: 0-1.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

48. dakikada savunmadan seken topu sağ çaprazdan gelişine kaleye gönderen Cerny'nin sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Sağ kanatta Galatasaraylı Sane ile Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın mücadelesinde siyah-beyazlı futbolcu yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörde inceleyen hakem Ozan Ergün, Sane'nin Rıdvan'a yaptığı müdahaleye kırmızı kartını çıkardı.

69. dakikada Murillo'nun sağ kanatta son çizgiden içeriye çevirdiği top savunmaya çarpıp Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Hafif sağ çaprazdan Orkun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

71. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Cerny'nin yayın gerisine çıkardığı topa Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

77. dakikada Galatasaray atağında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dokunduğu top Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, açıyı kapatarak meşin yuvarlağı engelledi.

90+7. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Ndidi'nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.