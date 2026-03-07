CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Beşiktaş'ı Osimhen'le geçti: İşte maçın özeti

Galatasaray Beşiktaş'ı Osimhen'le geçti: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası derbiye sahne oldu. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 1-0 kazanarak zirvede en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 22:05 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 22:14
Galatasaray Beşiktaş'ı Osimhen'le geçti: İşte maçın özeti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray 61 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 46 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Beşiktaş'ın resmi maçlardaki 17 maçlık kaybetmeme serisi Galatasaray'a mağlup olarak son buldu. Siyah-beyazlılar en son mağlubiyetini 2 Kasım 2025 tarihinde yine bir derbi olan Fenerbahçe'ye karşı ve yine sahasında almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

DERBİ KAPALI GİŞE

Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray'ı konuk ettiği derbi maç kapalı gişe oynandı. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkmasının ardından saniyeler içinde tükenirken, siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Beşiktaşlı taraftalar karşılaşma öncesinde takımlarına büyük destek gösterdi. Öte yandan Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı Tüpraş Stadyumu'nda yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Olaitan, ceza sahası sol çaprazından yayın içindeki Asllani'ye pasını çıkardı. Asllani'nin kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top, az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışından Sara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

39. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ iç koridordan kale önüne yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Osimhen, topu filelere gönderdi: 0-1.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

48. dakikada savunmadan seken topu sağ çaprazdan gelişine kaleye gönderen Cerny'nin sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Sağ kanatta Galatasaraylı Sane ile Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın mücadelesinde siyah-beyazlı futbolcu yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörde inceleyen hakem Ozan Ergün, Sane'nin Rıdvan'a yaptığı müdahaleye kırmızı kartını çıkardı.

69. dakikada Murillo'nun sağ kanatta son çizgiden içeriye çevirdiği top savunmaya çarpıp Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Hafif sağ çaprazdan Orkun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

71. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Cerny'nin yayın gerisine çıkardığı topa Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

77. dakikada Galatasaray atağında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dokunduğu top Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, açıyı kapatarak meşin yuvarlağı engelledi.

90+7. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Ndidi'nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Beşiktaşlılardan derbiye özel koreografi! Devamını Oku BUNU DA OKU
Beşiktaş'tan kırmızı kart tepkisi! Devamını Oku BUNU DA OKU
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! Devamını Oku BUNU DA OKU
G.Saray 10 kişi kaldı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu
G.Saray 10 kişi kaldı!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Erdoğan’dan 8 Mart mesajı: Kadın emeğinin sömürülmesine karşıyız
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan kırmızı kart tepkisi!
Beşiktaşlılardan derbiye özel koreografi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray 10 kişi kaldı! G.Saray 10 kişi kaldı! 21:31
Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır 21:08
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt! 21:02
Beşiktaş'tan kırmızı kart tepkisi! Beşiktaş'tan kırmızı kart tepkisi! 20:41
"Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz" "Avrupa kupaları hedefimizin peşinden gideceğiz" 20:31
Trabzonspor'un Kayserispor mesaisi devam etti Trabzonspor'un Kayserispor mesaisi devam etti 20:28
Daha Eski
Beşiktaşlılardan derbiye özel koreografi! Beşiktaşlılardan derbiye özel koreografi! 20:13
Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda... Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda... 19:39
Sergen Yalçın dev derbi öncesi konuştu! Sergen Yalçın dev derbi öncesi konuştu! 19:34
Beşiktaş kafilesi derbi için Dolmabahçe'ye geldi! Beşiktaş kafilesi derbi için Dolmabahçe'ye geldi! 19:05
Nuri Şahin'den dikkat çeken G.Saray açıklaması! Nuri Şahin'den dikkat çeken G.Saray açıklaması! 18:58
Galatasaray kafilesi Tüpraş Stadyumu'na geldi Galatasaray kafilesi Tüpraş Stadyumu'na geldi 18:50