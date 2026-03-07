Uğurcan Çakır: İnşallah böyle devam edebilirim

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç sonu sarı-kırmızılı ekipte Uğurcan Çakır, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 23:26
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lk skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan. Burası zor bir deplasman. Beşiktaş taraftarı çok iyi, herkes biliyor, çok iyi desteklediler takımlarını. İlk yarı ortadaydı. Burada 10 kişi oynamak da zor. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz. Tribünlerden tepki oluyor ama ben kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum.Benim karakterimde böyle bir şey yok. Ben kendi performansıma ve takımımın başarısına odaklandım. Çok çalışıyorum. Ekstra çalışıyorum. Çok şükür iyi performans sergiliyorum. İnşallah böyle devam edebilirim. 3 puan benim performansımdan daha değerli. Milli ara geliyor. Burada bir maçımız var. O maçta da ülkemi temsil etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı, bugün olduğu gibi milli takımımız için gelecektir. İnşallah bu stadyumda kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."

EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan’dan 8 Mart mesajı: Kadın emeğinin sömürülmesine karşıyız
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme!
Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu
