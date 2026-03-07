CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Victor Osimhen: Bu kulübü çok seviyorum!

Galatasaray'da Victor Osimhen: Bu kulübü çok seviyorum!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü kaydeden Victor Osimhen mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 22:52
Galatasaray'da Victor Osimhen: Bu kulübü çok seviyorum!

Sarı kırmızılılara derbide galibiyeti getiren golü kaydeden Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen: "Kolay olmayacaktı. Zor bir rakipti. Binlerce taraftar vardı. Başta momentum vardı, golü bulduk. Kırmızıdan sonra zorlandık. Takım arkadaşlarımı güçleri açısından tebrik ediyorum. Çok agresif bir şekilde mücadele ettik son ana kadar. Çok mutluyum."

"BU KULÜBÜ ÇOK SEVİYORUM"

"Hocamın talimatlarını gerçekleştiriyorum. Takım arkadaşlarımdan beni heyecanlandıran, motive edenler vardı. Gol sonrası beni savunmaya çağırdılar. Bu kulübü çok seviyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Birliktelik gösteriyoruz. Maç maç gitmemiz gerekiyor."

LIVERPOOL MAÇI SÖZLERİ

"Bu galibiyet bizi destekleyecektir. Ayaklarımız yere basmalı. Liverpool çok büyük bir takım. Evde oynayacağız. Dikkatli olursak, çok kolay olmasa da iyi iş yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar zordur. İyi işler çıkarmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı!
Derbide kazanan G.Saray!
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan’dan 8 Mart mesajı: Kadın emeğinin sömürülmesine karşıyız
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme!
Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu
