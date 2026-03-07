CANLI SKOR ANA SAYFA
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi!

Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın derbinin ardından hakem Ozan Ergün ve VAR kararları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 22:43
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın derbinin ardından hakem Ozan Ergün ve VAR kararları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yalçın'ın sözleri...

Sergen Yalçın: "Üzüldük. Derbiler önemlidir. Skor bizim moralimizi bozdu, üzdü doğal olarak. İlk yarı bir şey oynanmadı. Osimhen'in bir anlık yan toptan gol attı. İkinci yarı biz oynadık, pozisyonlar bulduk ama çeviremedik. Şanssızlık..."

HAKEM VE VAR TEPKİSİ

"İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Trabzon'da Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler!"

"KAFASINI ÇEVİRİYOR"

"Futbol artık bana göre çok siyasi oldu. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil."

"BILAL'E KURAL VAR, ORKUN'A KURAL VAR..."

Kazanırsın kaybedersin bu olur. Çok komik geliyor bana. Bu kadar siyaset. Dünya kadar eurolar harcanıyor, çok büyük paralar harcanıyor. Çok çaba sarf ediyorlar. Bunların çiftliği değil burası. Beşiktaş var, Fenerbahçe var, Trabzonspor var. Bunlar normal değil, doğal akışa uygun değil. İkinci sarı karttan adamı nasıl atmazsın! Adamı 20. dakikada nasıl atamazsın! Senin işin bu. TFF seni bunun için göndermiş. Kuralları uygula demiş. Kurallar var oyunda. Hakem ve VAR'daki arkadaşlar kuralları uygula. Bilal'e kural var, Orkun'a kural var, bunlara kural yok. Pes diyorum pes! Galatasaray kazandı, okey ama bu biraz komik oldu, biraz komedi oldu." dedi.

