Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira derbinin ardından galibiyeti değerlendirdi. işte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 22:29
Lucas Torreira: Dzun yıllar burada olmayı umut ediyorum

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira derbi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"UZUN YILLAR BURADA OLMAYI UMUT EDİYORUM"

Lucas Torreira: "Mutluyuz. Karakter gösterdik. Maçın her anında gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama karakter gösterdik. Daha fazla koştuk. Top geçirmedik neredeyse. Kalemizde gol görmedik. Ruhumuzu gösterdik. Zorlansak da kazandık. Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor zaten."

"Milli araya kadar çok önemli ve çok zor maçlar var. Beşiktaş da çok iyi takım. Kendilerini çok geliştirdiler. Biz de çok özgüven sahibiyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Bir yandan dinlenip Liverpool'a hazırlanacağız. Kulübe olan tüm desteği göstermeliyiz. Beşiktaş kıymetli bir takım. Biz de karakterimizi gösterip kazandık. Biz 3 kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Daha uzun yıllar burada olmayı umut ediyorum." dedi.

Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu
