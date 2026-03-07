Lucas Torreira: Dzun yıllar burada olmayı umut ediyorum

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira derbi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"UZUN YILLAR BURADA OLMAYI UMUT EDİYORUM"

Lucas Torreira: "Mutluyuz. Karakter gösterdik. Maçın her anında gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama karakter gösterdik. Daha fazla koştuk. Top geçirmedik neredeyse. Kalemizde gol görmedik. Ruhumuzu gösterdik. Zorlansak da kazandık. Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor zaten."

"Milli araya kadar çok önemli ve çok zor maçlar var. Beşiktaş da çok iyi takım. Kendilerini çok geliştirdiler. Biz de çok özgüven sahibiyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Bir yandan dinlenip Liverpool'a hazırlanacağız. Kulübe olan tüm desteği göstermeliyiz. Beşiktaş kıymetli bir takım. Biz de karakterimizi gösterip kazandık. Biz 3 kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Daha uzun yıllar burada olmayı umut ediyorum." dedi.