Uğurcan Çakır, Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vurdu! Flaş istatistik

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla derbide dikkat çekti. İşte o istatistikler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 22:36
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. 39.dakikada Osimhen'in attğı golle derbiden 1-0 galip ayrılan Galatasaray'da; kurtarışlarıyla Uğurcan Çakır damga vurdu. Trabzonspor forması giyerken de Beşiktaş maçlarında iyi performans sergileyen Çakır, sarı-kırmızılı formayla da iyi performansına devam etti.

Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı oynadığı 16 maçın 13'ünde yenilgi tatmadı. 6 galibiyet ve 7 beraberlikle rakibine zorlu anlar yaşatan milli kaleci, sadece 3 maçta yenilgi yüzü gördü.

Uğurcan Çakır'ın Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı rakip Beşiktaş oldu. Çakır, siyah-beyazlılara karşı oynadığı maçlarda toplam 67 kurtarış yaparken, bu kurtarışların 42'si deplasman karşılaşmalarında geldi. Bu istatistikle Beşiktaş, Uğurcan Çakır'ın Süper Lig kariyerinde hem toplamda hem de deplasmanda en çok kurtarış yaptığı rakip olarak öne çıktı.

