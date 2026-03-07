CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu: Maçın önüne geçti hakem!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlıların file bekçisi Ersin Destanoğlu mücadelenin ardından hakem ve VAR kararlarına tepki gösterdi. İşte o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 22:23
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Siyah beyazlıların file bekçisi Ersin Destanoğlu mücadelenin ardından hakem ve VAR kararlarına tepki gösterdi.

İŞTE ERSİN'İN SÖZLERİ

Ersin Destanoğlu: "Maça çok iyi başlayamadık ama plan vardı, onu sahaya yansıtmaya çalıştık. Yeterince yansıtamadık. Bir kırmızı kart pozisyonu var. İnanılmaz! Trabzon'da Fener'de çağırırlar, VAR nasıl çağırmadı! Anlam veremiyorum! Adamı ilk yarı atması lazım, atmıyor. Osimhen'in pozisyonu var. Anlamıyorum. İzleyip de geldim. İnanılmaz, inanılmaz, anlam veremiyorum! O dakikadan sonra 10 kişi kalmaları da bir şey ifade etmiyor. Yere yatıyorlar. Kırmızı kartlar, sarı kartla es geçiliyor. Anlam veremiyorum. Cidden anlam veremiyorum. Millete verilmiyor, bize veriliyor. Maçın önüne geçti hakem." ded.

