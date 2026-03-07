Victor Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, yıldızı Victor Osimhen'in golüyle derbiyi kazanmayı başardı. Nijeryalı golcü attığı gol ile rekorunu yineledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 23:05 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 23:09
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, yıldzı Victor Osimhen'in 39. dakikada kafa vuruşu ile kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Nijeryalı golcü ise atmış olduğu gol ile Napoli dönemindeki en uzun skor katkısı yapma serisini tekrarladı.

Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçta da gol katkısı sağlayan Victor Osimhen, kariyerinin en uzun serisini tazeledi. Nijeryalı yıldız, bu süreçte 8 gol ve 4 asist üreterek daha önce Ocak–Şubat 2023 döneminde Napoli formasıyla yakaladığı seriye ulaştı.

Osimhen söz konusu periyotta; Beşiktaş, Alanyaspor, Eyüpspor, Rizespor, Kayserispor, Karagümrük ve Antalyaspor karşılaşmalarında skor katkısı vererek takımının hücum gücünde önemli rol oynadı.

Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi!
Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı!
Son Dakika
