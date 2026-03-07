Victor Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, yıldzı Victor Osimhen'in 39. dakikada kafa vuruşu ile kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Nijeryalı golcü ise atmış olduğu gol ile Napoli dönemindeki en uzun skor katkısı yapma serisini tekrarladı.

Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçta da gol katkısı sağlayan Victor Osimhen, kariyerinin en uzun serisini tazeledi. Nijeryalı yıldız, bu süreçte 8 gol ve 4 asist üreterek daha önce Ocak–Şubat 2023 döneminde Napoli formasıyla yakaladığı seriye ulaştı.

Osimhen söz konusu periyotta; Beşiktaş, Alanyaspor, Eyüpspor, Rizespor, Kayserispor, Karagümrük ve Antalyaspor karşılaşmalarında skor katkısı vererek takımının hücum gücünde önemli rol oynadı.