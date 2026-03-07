CANLI SKOR ANA SAYFA
Torino'da Kenan Yıldız'ın gecesi! 1 gol ve 1 asist



Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, takımının İtalya Serie A'nın 28. haftasında Pisa'yı ağırladığı mücadeleye golü ve asistiyle damgasını vurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 00:32


İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus evinde Pisa'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 2. yarıda sahneye çıkan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 54. dakikada Andrea Cambiasso'ya yaptığı asistle takımının 1-0'lık üstünlüğü yakalamasında başrol oynadı.

İŞTE KENAN'IN ASİSTİ

Ardından 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan milli yıldız şık plasesiyle farkı 3'e çıkardı.

İŞTE KENAN'IN GOLÜ

Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap!
Derbide kazanan G.Saray!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
İran'dan füze kararı: Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi | Trump'tan yeni tehdit: Sert vuracağız | Dubai'de dron alarmı
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi!
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme!
