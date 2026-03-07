Torino'da Kenan Yıldız'ın gecesi! 1 gol ve 1 asist

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus evinde Pisa'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 2. yarıda sahneye çıkan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 54. dakikada Andrea Cambiasso'ya yaptığı asistle takımının 1-0'lık üstünlüğü yakalamasında başrol oynadı.

İŞTE KENAN'IN ASİSTİ

Ardından 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan milli yıldız şık plasesiyle farkı 3'e çıkardı.

İŞTE KENAN'IN GOLÜ