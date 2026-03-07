Okan Buruk'tan basın toplantısında çarpıcı sözler! "Komik bir karar"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puanı almayı başardı. Maç sonu sarı-kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma bitiminde yayıncı kuruluşa verdiği röportajda MHK'ya çağrıda bulunan ve hakem kararlarından yana dert yanan Buruk, düzenlediği basın toplantısında da neden sarı kart gördüğünü açıkladı.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

"Bir ara maç bitmeyecek zannettim. Ben de 'Biraz daha oynatın' dedim ve sarı kart görerek cezalı duruma düştüm. Bana çok komik bir sarı kart gösterdiler."