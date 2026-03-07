CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan basın toplantısında çarpıcı sözler! "Komik bir karar"

Okan Buruk'tan basın toplantısında çarpıcı sözler! "Komik bir karar"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puanı almayı başardı. Maç sonu sarı-kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 00:38 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 00:43
Okan Buruk'tan basın toplantısında çarpıcı sözler! "Komik bir karar"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puanı almayı başardı. Maç sonu sarı-kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma bitiminde yayıncı kuruluşa verdiği röportajda MHK'ya çağrıda bulunan ve hakem kararlarından yana dert yanan Buruk, düzenlediği basın toplantısında da neden sarı kart gördüğünü açıkladı.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

"Bir ara maç bitmeyecek zannettim. Ben de 'Biraz daha oynatın' dedim ve sarı kart görerek cezalı duruma düştüm. Bana çok komik bir sarı kart gösterdiler."

Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap!
Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
İran'dan füze kararı: Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi | Trump'tan yeni tehdit: Sert vuracağız | Dubai'de dron alarmı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Torino'da Kenan Yıldız'ın gecesi!
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! 00:10
Leroy Sane: Son 30 dakikayı kenardan izlemek zordu Leroy Sane: Son 30 dakikayı kenardan izlemek zordu 23:53
"İnşallah böyle devam edebilirim" "İnşallah böyle devam edebilirim" 23:26
Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! 23:05
Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! 22:51
Victor Osimhen: Bu kulübü çok seviyorum! Victor Osimhen: Bu kulübü çok seviyorum! 22:49
Daha Eski
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! 22:42
Uğurcan Çakır'dan flaş Beşiktaş maçı istatistiği! Uğurcan Çakır'dan flaş Beşiktaş maçı istatistiği! 22:35
Lucas Torreira: Dzun yıllar burada olmayı umut ediyorum Lucas Torreira: Dzun yıllar burada olmayı umut ediyorum 22:29
Ersin Destanoğlu: Maçın önüne geçti hakem! Ersin Destanoğlu: Maçın önüne geçti hakem! 22:23
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 22:21
Orkun Kökçü'den derbi sonrası hakeme tepki! Orkun Kökçü'den derbi sonrası hakeme tepki! 22:20