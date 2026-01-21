CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea-Pafos maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea-Pafos maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Chelsea, sahasında turnuvanın mütevazı ancak dirençli ekibi Pafos FC’yi ağırlıyor. Lig aşamasında topladığı 10 puanla 13. sırada yer alan Chelsea, play-off turuna kalmadan doğrudan son 16 biletini alabilmek için kalan iki maçını kayıpsız geçmek zorunda. Öte yandan, 6 puanla 29. sırada bulunan ve tarihinde ilk kez bu arenada boy gösteren Pafos FC, daha önce Villarreal’i mağlup ederek rüştünü ispatlamıştı. Kıbrıs ekibi, Londra deplasmanında bir başka devirme operasyonuna imza atarak ilk 24 umutlarını son haftaya taşımayı amaçlıyor. Peki Chelsea-Pafos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 15:21
Chelsea-Pafos maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea-Pafos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Pafos mücadeledesinde tüm gözler Chelsea'nin yeni patronu Liam Rosenior üzerinde olacak. Göreve gelmesinin ardından ligde Brentford galibiyetiyle moral bulan Rosenior, rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Hastalığını atlatan genç yetenekler Estevao ve Jamie Gittens kadroya geri dönüyor. Chelsea'de savunmanın önemli ismi Tosin Adarabioyo sakatlığı nedeniyle kadroda yok; ancak hücumda formda olan Liam Delap ve Joao Pedro Rosenior'un en büyük gol umutları. İşte Chelsea-Pafos maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

CHELSEA-PAFOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Pafos maçı, 21 Ocak Çarşamba akşamı, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Erik Lambrechts yönetecek.

CHELSEA-PAFOS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Chelsea-Pafos mücadelesi, TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CHELSEA-PAFOS MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 4

CHELSEA-PAFOS MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; George, Pedro, Gittens; Delap

Pafos: Michail; Bruno, Luckassen, Langa, Pileas; Pepe, Sunjic, Quina; Dragomic, Silva, Orsic

