Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk: 6 puan alırsak...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Bu kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Oyuncularımız döndü. Jakobs da döndü. Kadroya aldık, duruma göre kullanacağız. Sakatlarımız döndü. Takım kadromuz genişledi. Oyun içerisindeki hamle şansımız arttı. Buna çok ihtiyacımız vardı. Buena'yı bekliyorduk, Almada ile başlıyorlar. Onun dışında beklediğimiz kadro. Oyunları belli olan, ön alan baskısı, savunma arkasına çok koşan bir takım. Dikkat etmemiz gereken çok şey var.

Her takıma karşı burada büyük avantajlar yakaladık. Maç 90 dakika, bunu bilmek lazım. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. 9 puandayız, 6 puan alma şansımız var. 6 puan alırsak ilk 8'i kovalama şansımız var. Diğer ihtimallerde ilk 16'ya, ilk 24 şansımız var. Akıllı oynamamız lazım. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızla birlikte elimizden gelenin en fazlasını yapacağız.