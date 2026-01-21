CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Eski Galatasaraylı Mario Jardel'den Atletico Madrid maçı yorumu: Osimhen...

Eski Galatasaraylı Mario Jardel'den Atletico Madrid maçı yorumu: Osimhen...

Galatasaray'da bir döneme damga vuran eski futbolcu Mario Jardel, sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maçı değerlendirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 20:13 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 20:18
Eski Galatasaraylı Mario Jardel'den Atletico Madrid maçı yorumu: Osimhen...

Galatasaray formasıyla attığı goller hafızalara kazınan Brezilyalı eski yıldız Mario Jardel, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le RAMS Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

TRT Spor yayınına konuk olan Jardel, eski takımı için "Ailemle tekrar bir aradayım derken şunları söyledi:

"Galatasaray ailemle tekrar bir aradayım. Kazanmamız gereken bir maç. Galatasaray'ın büyük oynamaktan başka şansı yok. En büyük görev Osimhen'e düşecek."

"OKAN HOCA'NIN ÜZERİNE FAZLA GİDİYORLAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da konuşan Jardel, tecrübeli hoca ile bazen görüştüklerini ifade etti ve şöyle konuştu:

"Okan Hoca ile arada sırada görüşüyoruz. Takip edebildiğim kadarıyla; taraftar bu ara biraz fazla üzerine gidiyor. Her maçı kazanmasını istiyorlar. Ama Okan Buruk bunların üstesinden gelebilecek bir hoca. "

